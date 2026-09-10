Projet personnel de Jade Tournes : La Boum Rétrograde, Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, Aubervilliers

Informations pratiques

Projet personnel de Jade Tournes : La Boum Rétrograde Samedi 19 septembre, 14h00 Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La Boum Rétrograde est une création électroacoustique commandée par le collectif Absence pour la clôture du festival Off de Présences, à la Maison de la Radio.

Construite en neuf mouvements, elle mêle une partie diffusée sur haut-parleurs et des improvisations en direct, interprétées sur platines.

La pièce s’inspire d’un fait réel : lors d’un concert à la Maison de la Radio, un pogo avait provoqué l’effondrement du sol de l’Agora, sans faire de blessés graves. À partir de cet épisode, la compositrice imagine une « boum où il est interdit de danser ». Mais la musique finit par l’emporter : les danseurs désobéissent et sont entraînés dans un voyage fantastique au cœur des sous-sols de la Maison de la Radio, avant de remonter progressivement vers la surface.

À travers ce récit insolite, La Boum Rétrograde explore les frontières entre musique électroacoustique, électronique, pop et improvisation, dans une œuvre où le groove, le rythme et l’écoute occupent une place centrale.

Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite 5 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 11 04 60 https://www.crr93.fr/ Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) 93 Jack Ralite, est implanté à Aubervilliers et La Courneuve. Il propose un enseignement spécialisé en musique, danse et théâtre, de l’initiation à la préparation des études supérieures, et accompagne chaque année nombreux élèves dans leur parcours artistique.

Lieu de formation, de création et de diffusion, le conservatoire accueille tout au long de l’année concerts, spectacles, auditions, masterclasses et rencontres avec des artistes. Il contribue activement à la vie culturelle du territoire en développant de nombreux partenariats avec les établissements scolaires, les structures culturelles et les acteurs locaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CRR 93 Jack Ralite ouvre ses portes au public et invite les visiteurs à découvrir son patrimoine architectural, ses espaces d’enseignement et de pratique artistique, ainsi que la richesse des disciplines qui y sont enseignées. Cette journée est l’occasion de rencontrer les équipes, d’assister à des démonstrations et de mieux comprendre le rôle du conservatoire dans la transmission et le développement des pratiques artistiques.

Spectacle « La Boum Rétrograde »

©JEP