Prolongation de « Vous permettez » au Funambule Théâtre le Funambule Montmartre Paris jeudi 20 novembre 2025.

Ce soir, malheureusement, Maureen et Richard doivent dîner avec les parents de leur gendre, alors qu’ils avaient prévu une rando et une belote avec les Keller. Et en plus, ils ne savaient même pas qu’ils avaient un gendre.

Ce soir, malheureusement, Laura et Paulo doivent dîner avec les parents de leur bru alors qu’ils avaient prévu de re-re-regarder Game of Thrones avec chacun son pot de glace. Et en plus, ils n’ont pas l’air très marrants ses parents, non ?

Ce soir, chacun veut bien faire semblant d’être content d’être là mais…. Faudrait quand même que les enfants viennent vite.

Il faudrait que les enfants viennent… Tout court.

Du 20 novembre au 5 juillet Du mercredi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

Les dimanches à 18h

Relâches : du 29 avril au 10 mai et du 28 au 31 mai

4 dates supplémentaires : jeudi 2 et vendredi 3 juillet à 19h, samedi 4 juillet à 17h et dimanche 5 juillet à 15h

Bien qu’ils se sourient, on sent bien qu’ils se méfient… « Vous permettez », une comédie piquante mais sans conséquence, est prolongée au Funambule jusqu’au 11 juin !

Du jeudi 20 novembre 2025 au dimanche 05 juillet 2026 :

payant

De 16 à 32 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris

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