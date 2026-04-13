Promenade botanique au château de Loyat Loyat
Promenade botanique au château de Loyat Loyat jeudi 13 août 2026.
Loyat
Promenade botanique au château de Loyat
château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Deux heures d’émerveillement vous attendent dans le cadre exceptionnel et préservé du parc du château de Loyat !
Envie d’herboriser dans le parc d’un château ?
Rejoignez Marie, phytologue et naturopathe, pour une découverte passionnée des petites plantes sauvages du château de Loyat. Vos cinq sens en éveil, découvrez de nouvelles plantes, aux formes et aux textures si différentes. Laissez-vous envoûter par de nouveaux parfums. Surprenez vos papilles avec des goûts insoupçonnés !
Au fil des saisons, vous apprendrez à reconnaître les plantes. Grâce à Marie, leurs vertus et leurs usages n’auront plus de secret pour vous.
Durée 2h. Inscription obligatoire jusqu’à la veille. 5 personnes minimum pour que la balade ait lieu. .
château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 68 60
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English :
L’événement Promenade botanique au château de Loyat Loyat a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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