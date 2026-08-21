Promenade caquetoire, rdv : rue salvador allende, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · rdv : rue salvador allende · Laval
Informations pratiques
Promenade caquetoire Dimanche 20 septembre, 10h00 rdv : rue salvador allende Mayenne
Dimanche : rdv à 10 h 00 / ancienne mairie de Saint-Sulpice pour une randonnée / rue Salvador Allende
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
« Promenade caquetoire » à la découverte de Saint-Sulpice (remparts et patrimoine architectural, hardines, histoire locale), à l’occasion du 60ème anniversaire de la fusion de Ham et Saint-Sulpice.
Parcours de 2 km environ, essentiellement sur les trottoirs.
Une petite partie du parcours empruntera un chemin de terre et un sentier dans les hardines.
Outre la visite de certains éléments du patrimoine du faubourg, la promenade sera enrichie de lectures de textes, de contes et de poèmes.
rdv : rue salvador allende 59 rue salvador allende Laval 53000 Le Bourny Mayenne Pays de la Loire
« Promenade caquetoire » à la découverte de Saint-Sulpice (remparts et patrimoine architectural, hardines, histoire locale), à l’occasion du 60ème anniversaire de la fusion de Ham et Saint-Sulpice.
M. André Vincent
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