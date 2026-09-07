Promenade commentée, Cimetière de Clamecy, Clamecy
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière de Clamecy · Clamecy
Informations pratiques
Promenade commentée Dimanche 20 septembre, 15h00 Cimetière de Clamecy Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Promenade commentée par la Société Scientifique et Artistique de Clamecy
« Regards sur un patrimoine méconnu : le cimetière de Clamecy »
Venez explorer un patrimoine méconnu, où l’histoire locale, les destins individuels et la mémoire collective se rencontrent, au détour des allées du cimetière de Clamecy – Durée : 1h30 à 2h00
→ Départ : Entrée du cimetière de Clamecy
Cimetière de Clamecy Allée du cimetière – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Promenade commentée par la Société Scientifique et Artistique de Clamecy
© SSAC
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