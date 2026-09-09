Promenade commentée gratuite dans l’ancien hameau de Lozère à Palaiseau, RDV Gare Lozère-École polytechnique, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · RDV Gare Lozère-École polytechnique · Palaiseau
Informations pratiques
Promenade commentée gratuite dans l’ancien hameau de Lozère à Palaiseau Samedi 19 septembre, 15h00 RDV Gare Lozère-École polytechnique Essonne
Promenade commentée gratuite sur inscription préalable en raison du nombre de participants limité à 25 personnes. Marche d’environ 1h30 sans difficulté particulière Bonnes chaussures de marche conseillées, chapeau/crème solaire ou parapluie selon météo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Promenade commentée gratuite dans les rues de l’ancien hameau de Lozère pour découvir les éléments les plus remarquables du patrimoine bâti, témoins de l’architecture publique et privée de la fin du XIXe/début du XXe siècle, ainsi que les commerces qui ont animé depuis cette époque la vie quotidienne des habitants de ce quartier de Palaiseau
RDV Gare Lozère-École polytechnique Place de la Gare de Lozère 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Lozère Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jacq.bizet@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 47 74 75 75 »}] RER-B, parc à vélos RATP, parking voisin du marché couvert de Lozère ou stationnement rue Parmentier
Circuit commenté
(c) Archives photo Mémoire de Lozère
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