Promenade de l’hôpital à la cité Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon dimanche 12 juillet 2026.

Dijon

Promenade de l’hôpital à la cité

Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

De l’hôpital primitif construit en 1204 par le duc Eudes III de Bourgogne à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, 800 ans d’histoire hospitalière ont marqué l’histoire et l’architecture du lieu. Profitez de cette visite pour en découvrir les grandes étapes.

Avec Les promenades , Dijon, Ville d’art et d’histoire vous invite à parcourir la ville selon une thématique donnée, une période, un type de monuments, un quartier ou un paysage ! .

Le 1204 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 85 26 patrimoine@ville-dijon.fr

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English : Promenade de l’hôpital à la cité

L’événement Promenade de l’hôpital à la cité Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)