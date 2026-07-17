Promenade en catamaran solaire | Croisière apéro au coucher du soleil Compiègne

Informations pratiques

Compiègne

Promenade en catamaran solaire | Croisière apéro au coucher du soleil

Cours Guynemer Compiègne Oise

Tarif : 79 – 79 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le rendez-vous est fixé Cours Guynemer (près du restaurant Le Daisuki) à Compiègne.

À la tombée du jour, embarquez à bord d’un catamaran électro-solaire pour une croisière gourmande sur l’Oise et l’Aisne. Dans une ambiance conviviale et intimiste, profitez d’un apéritif dînatoire tout en admirant les paysages fluviaux qui défilent au fil de l’eau.

Confectionné par Les Saveurs de Luc’îles, cet apéritif met à l’honneur une cuisine généreuse et savoureuse, idéale pour partager un moment de détente entre amis, en famille ou en couple. Entre plaisirs gustatifs, navigation paisible et douceur d’une soirée d’été, cette croisière vous promet une expérience originale et mémorable.

Avec seulement 12 passagers à bord, chaque sortie offre un cadre privilégié pour profiter pleinement de cette parenthèse gourmande sur l’eau.

Informations pratiques

– À partir de 18 ans

– Arrivée 15 minutes avant le départ

– Les animaux ne sont pas acceptés à bord

Réservations obligatoires 48h avant, par mail à info@evasionfluviale.fr ou par SMS au 06.18.31.62.67.

Attention ! L’activité peut être adaptée ou reportée selon les conditions météorologiques.

Le rendez-vous est fixé Cours Guynemer (près du restaurant Le Daisuki) à Compiègne.

À la tombée du jour, embarquez à bord d’un catamaran électro-solaire pour une croisière gourmande sur l’Oise et l’Aisne. Dans une ambiance conviviale et intimiste, profitez d’un apéritif dînatoire tout en admirant les paysages fluviaux qui défilent au fil de l’eau.

Confectionné par Les Saveurs de Luc’îles, cet apéritif met à l’honneur une cuisine généreuse et savoureuse, idéale pour partager un moment de détente entre amis, en famille ou en couple. Entre plaisirs gustatifs, navigation paisible et douceur d’une soirée d’été, cette croisière vous promet une expérience originale et mémorable.

Avec seulement 12 passagers à bord, chaque sortie offre un cadre privilégié pour profiter pleinement de cette parenthèse gourmande sur l’eau.

Informations pratiques

– À partir de 18 ans

– Arrivée 15 minutes avant le départ

– Les animaux ne sont pas acceptés à bord

Réservations obligatoires 48h avant, par mail à info@evasionfluviale.fr ou par SMS au 06.18.31.62.67.

Attention ! L’activité peut être adaptée ou reportée selon les conditions météorologiques. .

Cours Guynemer Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 18 31 62 67 info@evasionfluviale.fr

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English :

The meeting point is Cours Guynemer (near the restaurant Le Daisuki) in Compiègne.

At sunset, board an electric-solar-powered catamaran for a gourmet cruise on the Oise and Aisne rivers. In a warm and intimate atmosphere, enjoy a dinner-style aperitif while admiring the river landscapes that unfold as you glide along the water.

Crafted by Les Saveurs de Lucéles, this appetizer features hearty and flavorful cuisine, perfect for sharing a relaxing moment with friends, family, or as a couple. Combining culinary delights, a peaceful cruise, and the tranquility of a summer evening, this cruise promises a unique and memorable experience.

With only 12 passengers on board, each outing offers an exclusive setting to fully enjoy this gourmet getaway on the water.

Practical information:

– Ages 18 and up

– Arrive 15 minutes before departure

– Pets are not allowed on board

Reservations are required 48 hours in advance, by email at info@evasionfluviale.fr or by text message at 06.18.31.62.67.

Please note: The activity may be modified or postponed depending on weather conditions.

L’événement Promenade en catamaran solaire | Croisière apéro au coucher du soleil Compiègne a été mis à jour le 2026-07-15 par Compiègne Pierrefonds Tourisme