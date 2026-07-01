Promenade géologique sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris

Informations pratiques

Promenade géologique sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris

Limitée à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Une grande variété de roches naturelles et de matériaux géologiques ont été utilisés lors de la construction et de la rénovation du campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université.

L’objectif de cette promenade géologique sur le campus est de découvrir ces différentes roches, leur origine, les fossiles qu’elles peuvent contenir, leur âge, etc.

Au fil de la promenade quelques éléments du patrimoine architectural de Sorbonne Université seront aussi évoqués.

Lieu du rendez-vous : devant la fontaine face à l’entrée de l’université.

Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://mineraux.sorbonne-universite.fr/votre-visite/informations-pratiques [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-europeenne-du-patrimoine-2026 »}] Sorbonne Université – Faculté des sciences et d’ingénierie M7, M10 Jussieu Bus 24, 47, 63, 67, 86, 67, 86, 87, 89

Visite commentée autour de la géologie du campus

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