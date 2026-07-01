Promenade littéraire et historique dans le Jardin, Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris

Informations pratiques

Promenade littéraire et historique dans le Jardin 19 et 20 septembre Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris

Gratuit, inscription sur place (dans la limite des places disponibles), rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Une visite guidée pour découvrir l’histoire et le rôle du Jardin des Plantes, ponctué d’extraits littéraires choisis.

Saviez-vous que le Jardin des Plantes existait depuis plus de 4 siècles ? Qu’il a porté d’autres noms au cours de son histoire ? Qu’à sa création, il ne se situait pas au cœur de Paris, mais dans l’un de ses faubourgs malfamés ?

Partons ensemble à la découverte de son histoire, de ses mystères et de ses anecdotes, en compagnie des textes de Jean-Baptiste Pujoulx, qui publia, en 1804, son propre guide de visite du Jardin.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à 11h

Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution.

Adultes.

Gratuit, inscription sur place (dans la limite des places disponibles).

Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France http://www.jardindesplantes.net/ Jardin botanique riche de quatre siècles d’aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque jour s’y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d’étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu’il abrite, il héberge l’essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université. Accès libre

Visite commentée

© MNHN – F-G Grandin