Promenade Nocturne – Retour vers le futur… du quartier Rosa Parks (19e arr.), Rosa Lab, Paris

Informations pratiques

Promenade Nocturne – Retour vers le futur… du quartier Rosa Parks (19e arr.) Samedi 19 septembre, 20h00 Rosa Lab Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Une promenade urbaine et numérique à la découverte d’un ancien territoire industriel du 19e arrondissement devenu quartier métropolitain.

Longtemps considéré comme un territoire périphérique et servant de Paris, découpé par les infrastructures ferroviaires, les industries et les anciennes fortifications, le secteur que l’on appelle aujourd’hui Rosa Parks est devenu en quelques décennies un nouveau morceau de ville.

Cette promenade propose de remonter le temps grâce à un dispositif numérique de projections grand format d’archives photographiques directement dans l’espace urbain. Superposées aux bâtiments et aux paysages actuels, les images anciennes font réapparaître les lieux disparus et permettent de confronter, in situ, le quartier d’hier à celui d’aujourd’hui.

La balade retrace plus d’un siècle de transformations : des gazomètres de l’usine de la Villette à la gare de marchandises de Chapelle-Charbons, des voies de la Petite Ceinture à l’ancien hôpital Claude Bernard, en passant par l’entrepôt Macdonald…

À la croisée de la visite historique, de la création visuelle et de l’expérience numérique, Retour vers le futur… du quartier Rosa Parks invite les participants à porter un nouveau regard sur le patrimoine industriel et ferroviaire du nord-est parisien. Une expérience immersive où les archives quittent les écrans pour se projeter à l’échelle du quartier.

Rosa Lab 20 allée Rose Dieng-Kuntz 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0631133574 https://www.instagram.com/rosalab_paris/ Au coeur de l’Ilot Fertile, premier quartier zéro carbone de la capitale dans le 19e arrondissement de Paris, un nouveau pôle dédié à la culture, la transition écologique et au numérique voit le jour.

Le Rosa Lab comprend un café-coworking, un espace d’évènements, un living Lab, une conciergerie de quartier, un centre de formation et un grand jardin partagé.

Porté par l’association Dédale, le Rosa Lab est un lieu engagé dans le développement de son territoire d’implantation. Avec une démarche participative et inclusive, il accompagne les habitant·es dans la compréhension des transformations urbaines et propose une relecture sensible de la ville et des enjeux urbains. Véritable générateur d’échanges et d’innovations sociales, le Rosa Lab fait collaborer des chercheurs, des professionnels, des artistes et des habitants sur des projets d’écologie urbaine, de développement culturel et territorial.

Circuit urbain et numérique

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