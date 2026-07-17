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Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement, RDV Mairie du 5e arrondissement, Paris

samedi 19 septembre 2026 · RDV Mairie du 5e arrondissement · Paris

Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement, RDV Mairie du 5e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
RDV Mairie du 5e arrondissement
Adresse
21 place du Panthéon 75005 Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
Condition de participation : gratuite

Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement 19 et 20 septembre RDV Mairie du 5e arrondissement Paris

Condition de participation : gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la 43e édition des JEP, les 19 et 20 septembre 2026, sur les thèmes « Patrimoine photographique » et « Patrimoine en péril », CICAT vous invite pour sa 8e édition à découvrir ou à découvrir les architectures emblématiques de brique du 5e arrondissement.
Au programme :
De la Mairie du 5èmme au Laboratoire Marie Curie, jusqu’à l’ilot des imeubles HBM en brique de Paris Habitat 4, rue Larrey, à deux pas de la Mosquée de Paris qui célèbre cette année le centenaire de son inauguration.
Les objectifs de CICAT :
– Valoriser le patrimoine architectural de brique de Paris
– Révéler la richesse et la diversité du patrimoine de brique dans chaque arrondissement
– Inviter Parisiens et touristes à s’aventurer au-delà des sites incontournables : Tour Eiffel, Sacré-Coeur…
Proposer un schéma de développement touristique dédié et un label « Architectures parisiennes de brique : Patrimoine &Tourisme
Point de rendez-vous : Mairie du 5e, 21 place du Pathéon

RDV Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.cicat@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0753125595 »}]
Circuit commenté : « Sur les chemins des architectures de brique du 5e arrondissement »

©Haman Mohaman

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