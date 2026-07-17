Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement, RDV Mairie du 5e arrondissement, Paris
samedi 19 septembre 2026 · RDV Mairie du 5e arrondissement · Paris
Informations pratiques
Promenades patrimoniales : Sur les chemins des architectures de brique du 5ème arrondissement 19 et 20 septembre RDV Mairie du 5e arrondissement Paris
Condition de participation : gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Dans le cadre de la 43e édition des JEP, les 19 et 20 septembre 2026, sur les thèmes « Patrimoine photographique » et « Patrimoine en péril », CICAT vous invite pour sa 8e édition à découvrir ou à découvrir les architectures emblématiques de brique du 5e arrondissement.
Au programme :
De la Mairie du 5èmme au Laboratoire Marie Curie, jusqu’à l’ilot des imeubles HBM en brique de Paris Habitat 4, rue Larrey, à deux pas de la Mosquée de Paris qui célèbre cette année le centenaire de son inauguration.
Les objectifs de CICAT :
– Valoriser le patrimoine architectural de brique de Paris
– Révéler la richesse et la diversité du patrimoine de brique dans chaque arrondissement
– Inviter Parisiens et touristes à s’aventurer au-delà des sites incontournables : Tour Eiffel, Sacré-Coeur…
Proposer un schéma de développement touristique dédié et un label « Architectures parisiennes de brique : Patrimoine &Tourisme
Point de rendez-vous : Mairie du 5e, 21 place du Pathéon
RDV Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.cicat@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0753125595 »}]
Circuit commenté : « Sur les chemins des architectures de brique du 5e arrondissement »
©Haman Mohaman
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