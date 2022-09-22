Protéines, ouvrières de la cellule, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Protéines, ouvrières de la cellule Jeudi 22 septembre 2022, 18h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-09-22T18:30:00+02:00 – 2022-09-22T20:00:00+02:00

Fin : 2022-09-22T18:30:00+02:00 – 2022-09-22T20:00:00+02:00

Les protéines rendent de nombreux services à la cellule. Elles lui permettent de se nourrir, respirer, croître et se multiplier. C’est également grâce à elles que la cellule peut communiquer avec ses petites camarades, et ce sont elles aussi qui la défendent contre les invasions microbiennes.

Venez faire connaissance avec les ouvrières invisibles du vivant sans lesquelles nos cellules, et par là même notre organisme tout entier, ne pourraient fonctionner correctement.

Sophie Sacquin Mora, biochimiste, directrice de recherche, laboratoire de biochimie théorique, CNRS.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://youtu.be/qeExXjGxJqc La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Division, spécialisation, interaction… la machinerie cellulaire est particulièrement complexe. Découvrez le fonctionnement de l’unité morphologique et fonctionnelle de tous les êtres vivants. conférence sciences de la vie

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