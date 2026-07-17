Protester et résister: Visite guidée du Temple protestant de Compiègne, Eglise Protestante Unie, Compiègne

Informations pratiques

Protester et résister: Visite guidée du Temple protestant de Compiègne 19 et 20 septembre Eglise Protestante Unie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Protester, Résister, Affirmer du XVIe au XXIe siècle

Venez visiter le Temple protestant, son histoire, la symbolique des lieux. La pasteure Mangel vous guidera dans cette découverte.

Eglise Protestante Unie 18A rue de Clamart, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France 0698111771 https://compiegne.epudf.org/ Protester, Résister, Affirmer du XVIe au XXIe siècle. Visite commentée du Temple protestant et de l’histoire du protestantisme.

Samedi 19 septembre 14h30 ou 17h30 durée: 1h Accès libre

Protester, Résister, Affirmer du XVIe au XXIe siècle

© Pasteure Mangel