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Protester et résister: Visite guidée du Temple protestant de Compiègne, Eglise Protestante Unie, Compiègne

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Protestante Unie · Compiègne

Protester et résister: Visite guidée du Temple protestant de Compiègne, Eglise Protestante Unie, Compiègne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Protestante Unie
Adresse
18A rue de Clamart, 60200 Compiègne
Ville
60200 Compiègne
Département
Oise

Protester et résister: Visite guidée du Temple protestant de Compiègne 19 et 20 septembre Eglise Protestante Unie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Protester, Résister, Affirmer du XVIe au XXIe siècle
Venez visiter le Temple protestant, son histoire, la symbolique des lieux. La pasteure Mangel vous guidera dans cette découverte.

Eglise Protestante Unie 18A rue de Clamart, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France 0698111771 https://compiegne.epudf.org/ Protester, Résister, Affirmer du XVIe au XXIe siècle. Visite commentée du Temple protestant et de l’histoire du protestantisme.
Samedi 19 septembre 14h30 ou 17h30 durée: 1h Accès libre
Protester, Résister, Affirmer du XVIe au XXIe siècle

© Pasteure Mangel

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