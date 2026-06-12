« Psytrance : Ouvrir Le Cercle » Table ronde avec Technopol La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris mardi 16 juin 2026.

Née dans la jungle et sur les plages de Goa avant de se développer autour d’une forte identité communautaire, la psytrance a longtemps évolué dans son propre univers.

Une scène mondiale mais soudée, avec ses codes, ses rituels, ses festivals et sa vision singulière de la musique, de la fête et du collectif.

Cette identité forte a fait sa richesse, mais elle a aussi contribué à dessiner ses propres frontières.

Aujourd’hui, les lignes bougent. Les influences circulent plus librement, les artistes collaborent avec d’autres scènes et les sonorités comme l’esthétique psytrance sont de plus en plus reprises par des mouvements bien plus vastes et à contre-sens de leur sphère d’origine. De nouveaux publics découvrent cette musique sans toujours connaître son histoire, ses racines ou la culture qui l’a façonnée. À travers une discussion entre artistes, organisateurs, journalistes et passionnés, ce talk explorera les dynamiques de cloisonnement et de décloisonnement qui traversent le mouvement psytrance.

Comment préserver une identité forte tout en restant ouverte à de nouvelles influences ? Le décloisonnement est-il une opportunité, une nécessité ou un risque ? Et que peut gagner ou perdre la psytrance en ouvrant le cercle ?

Une conversation sur les frontières visibles et invisibles de la psytrance, son héritage, ses transformations et les futurs qu’elle pourrait encore inventer.

Intervenant·es : Esteban Desigual, Lucie Bonnard (Hadra), Sonia Michigan et Alexis Le-Tan à la modération

Le 16 juin de 19h à 21h

Hall de La Machine du Moulin Rouge – Entrée par Le Bar à Bulles au 4bis Cité Véron

gratuit sur inscription

Retrouvez le talk sur le genre musical de la psytrance organisé par Technopol ce mardi 16 juin 2026 à La Machine.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

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