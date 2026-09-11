P’tit truc spécial VR Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Avec notre casque VR, (re)découvre cinq blockbusters hollywoodiens cultes et plonge dans leurs univers de l’intérieur et en 360° le temps d’une expérience immersive en réalité virtuelle !

Rejoins-nous pour une session découverte de la réalité virtuelle

Le mercredi 23 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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