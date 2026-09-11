P’tit truc spécial VR Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris
Informations pratiques
Avec notre casque VR, (re)découvre cinq blockbusters hollywoodiens cultes et plonge dans leurs univers de l’intérieur et en 360° le temps d’une expérience immersive en réalité virtuelle !
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Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
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