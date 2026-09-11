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P’tit truc spécial VR Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris

P’tit truc spécial VR Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
Adresse
16 avenue de la Porte Montmartre
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Avec notre casque VR, (re)découvre cinq blockbusters hollywoodiens cultes et plonge dans leurs univers de l’intérieur et en 360° le temps d’une expérience immersive en réalité virtuelle !

Rejoins-nous pour une session découverte de la réalité virtuelle
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr


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