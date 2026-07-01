PULSATILLA, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains
mercredi 14 octobre 2026 · Centre culturel René Char · Digne-les-Bains
Informations pratiques
PULSATILLA Mercredi 14 octobre, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence
Tarifs de 8 à 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T20:30:00+02:00
Pulsatilla, c’est un quartet féminin de chants polyphoniques, muni d’une diversité d’instruments : chant, accordéon, congas et une multitude de percussions.
Dès les premières notes, on sent une atmosphère chaleureuse, légère et malicieusement joyeuse. Telles des abeilles butineuses, elles explorent les traditions, jouent avec les rythmes et font se rencontrer des influences venues d’horizons très différents.
On passe ainsi du galicien aux chants des Balkans, des sonorités caribéennes à des chants finnois ou encore de la Renaissance. Le résultat est un parcours musical riche, vivant, souvent surprenant, et surtout chargé d’une énergie communicative.
Olga Martinez [voix et congas]
Manon Lemonnier [voix, accordéon et pandereta]
Anais Jamet [voix et bendir]
Elsa Mazeran [voix et tom basse]
Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Elsa mazeran », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Renaissance « Qui veut chasser une migraine » « Ay Linda » par Pulsatilla », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/xLGl8eEaNWs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=xLGl8eEaNWs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCALQ52jEfFN0bDML1fM2xYg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Pulsatilla, c’est un quartet féminin de chants polyphoniques, muni d’une diversité d’instruments : chant, accordéon, congas et une multitude de percussions.
studio Escobette
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