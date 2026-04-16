Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) Fondation Dubuffet Paris
Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) Fondation Dubuffet Paris jeudi 16 avril 2026.
En 1974, après avoir mis un terme au cycle de L’Hourloupe, Jean Dubuffet, alors âgé de plus de 70 ans, entame un nouveau chapitre de sa création. Au cours de dix années d’intense production, il explore des voies plastiques inédites, naviguant librement entre figuration et non-figuration.
Entre 1974 et 1985, il réalise plus de 1500 peintures et 1000 dessins, organisés en une vingtaine de séries. Cette période tardive témoigne de la liberté du geste et de l’audace constante qui caractérise la pratique de Jean Dubuffet.
Visites flash
Tous les jours à 14h30 (durée : 30 mn) – sans supplément
Ouvertures exceptionnelles
- Samedi 20 juin de 14h à 18h
- Samedi 18 juillet de 14h à 18h
- Samedi 19 septembre de 14h à 18h
- Samedi 24 octobre 2026 de 14h à 18h
Fermetures exceptionnelles
Lundi 25 juin (Pentecôte)
Du 16 avril au 24 octobre 2026, la Fondation Dubuffet présente l’exposition « Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) » réunissant plus de 150 oeuvres de l’artiste.
Le samedi 24 octobre 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 18h00
Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 24 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
payant
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€
Gratuité : voir site
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 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Fondation Dubuffet 137 Rue De Sèvres 75006 Interphone sur rueParis
https://www.fondationdubuffet.com/ contact@fondationdubuffet.com
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