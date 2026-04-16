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Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) Fondation Dubuffet Paris

Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) Fondation Dubuffet Paris

Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) Fondation Dubuffet Paris jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Fondation Dubuffet

Adresse : 137 Rue De Sèvres

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Tarif : <p>Plein tarif : 8€</p><p>Tarif réduit : 5€</p><p>Gratuité : voir site</p>

En 1974, après avoir mis un terme au cycle de L’Hourloupe, Jean Dubuffet, alors âgé de plus de 70 ans, entame un nouveau chapitre de sa création. Au cours de dix années d’intense production, il explore des voies plastiques inédites, naviguant librement entre figuration et non-figuration.

Entre 1974 et 1985, il réalise plus de 1500 peintures et 1000 dessins, organisés en une vingtaine de séries. Cette période tardive témoigne de la liberté du geste et de l’audace constante qui caractérise la pratique de Jean Dubuffet.

Visites flash

Tous les jours à 14h30 (durée : 30 mn) – sans supplément

Ouvertures exceptionnelles

  • Samedi 20 juin de 14h à 18h
  • Samedi 18 juillet de 14h à 18h
  • Samedi 19 septembre de 14h à 18h
  • Samedi 24 octobre 2026 de 14h à 18h

Fermetures exceptionnelles

Lundi 25 juin (Pentecôte)

Du 16 avril au 24 octobre 2026, la Fondation Dubuffet présente l’exposition « Pulsions. Jean Dubuffet, les dernières années (1974-1985) » réunissant plus de 150 oeuvres de l’artiste.
Le samedi 24 octobre 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 18h00
Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 24 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
payant

Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 5€

Gratuité : voir site

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 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Fondation Dubuffet 137 Rue De Sèvres  75006 Interphone sur rueParis
https://www.fondationdubuffet.com/ contact@fondationdubuffet.com


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