PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres, Conservatoire Léo Delibes, Clichy
jeudi 4 février 2027 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres Jeudi 4 février 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine
8 à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-04T20:30:00+01:00 – 2027-02-04T22:00:00+01:00
Fin : 2027-02-04T20:30:00+01:00 – 2027-02-04T22:00:00+01:00
Londres, 1976. Alors que les Sex Pistols et les Clash font trembler l’Angleterre, quatre jeunes femmes décident de monter leur propre groupe. Sans formation musicale, sans réseau et sans demander la permission à quiconque, elles vont écrire l’une des pages les plus audacieuses de l’histoire du rock.
Inspiré de l’incroyable destin des Slits, premier groupe punk féminin, PUNK.E.S est bien plus qu’un spectacle sur la musique : c’est une ode à la liberté, à l’émancipation et à la force de celles et ceux qui osent créer leur propre chemin.
Portée par six artistes chanteurs, musiciens et comédiens, cette comédie musicale déborde d’énergie, d’humour et d’inventivité. Dans un rythme effréné, les interprètes enchaînent les personnages, les chansons et les situations avec une joie communicative.
Entre concert, théâtre et récit initiatique, PUNK.E.S célèbre la jeunesse, la création et l’esprit de rébellion qui traverse les générations.
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]
Londres, 1976. Quatre jeunes femmes sans formation montent leur groupe punk, inspirées des Slits. PUNK.E.S raconte cette aventure rock audacieuse, ode à la liberté et à l’émancipation par la création.
Candide Camera
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