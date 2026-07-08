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PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres conservatoire Léo Delibes Clichy

jeudi 4 février 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy

PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
jeudi 4 février 2027
Fin
jeudi 4 février 2027
Lieu
conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Londres, 1976. Alors que les
Sex Pistols et les Clash font trembler l’Angleterre, quatre jeunes femmes
décident de monter leur propre groupe. Sans formation musicale, sans réseau et
sans demander la permission à quiconque, elles vont écrire l’une des pages les
plus audacieuses de l’histoire du rock.

Inspiré de l’incroyable destin des Slits, premier
groupe punk féminin, PUNK.E.S est bien plus qu’un spectacle sur la
musique : c’est une ode à la liberté, à l’émancipation et à la force de celles
et ceux qui osent créer leur propre chemin.

Portée par six artistes chanteurs, musiciens et
comédiens, cette comédie musicale déborde d’énergie, d’humour et d’inventivité.
Dans un rythme effréné, les interprètes enchaînent les personnages, les
chansons et les situations avec une joie communicative.

Entre concert, théâtre et récit initiatique, PUNK.E.S
célèbre la jeunesse, la création et l’esprit de rébellion qui traverse les
générations.

Londres, 1976. Quatre jeunes femmes sans formation montent leur groupe punk, inspirées des Slits. PUNK.E.S raconte cette aventure rock audacieuse, ode à la liberté et à l’émancipation par la création.
Le jeudi 04 février 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-04T21:30:00+01:00
fin : 2027-02-04T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-04T20:30:00+02:00_2027-02-04T22:00:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5645&lng=1


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