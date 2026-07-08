PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Londres, 1976. Alors que les

Sex Pistols et les Clash font trembler l’Angleterre, quatre jeunes femmes

décident de monter leur propre groupe. Sans formation musicale, sans réseau et

sans demander la permission à quiconque, elles vont écrire l’une des pages les

plus audacieuses de l’histoire du rock.

Inspiré de l’incroyable destin des Slits, premier

groupe punk féminin, PUNK.E.S est bien plus qu’un spectacle sur la

musique : c’est une ode à la liberté, à l’émancipation et à la force de celles

et ceux qui osent créer leur propre chemin.

Portée par six artistes chanteurs, musiciens et

comédiens, cette comédie musicale déborde d’énergie, d’humour et d’inventivité.

Dans un rythme effréné, les interprètes enchaînent les personnages, les

chansons et les situations avec une joie communicative.

Entre concert, théâtre et récit initiatique, PUNK.E.S

célèbre la jeunesse, la création et l’esprit de rébellion qui traverse les

générations.

Londres, 1976. Quatre jeunes femmes sans formation montent leur groupe punk, inspirées des Slits. PUNK.E.S raconte cette aventure rock audacieuse, ode à la liberté et à l’émancipation par la création.

Le jeudi 04 février 2027

de 20h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-04T21:30:00+01:00

fin : 2027-02-04T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-04T20:30:00+02:00_2027-02-04T22:00:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5645&lng=1



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