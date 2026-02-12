PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence ! Amiens

PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence !

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Putain de Renaud , interprété par Fred Pocquet , un mec qui chante Renaud avec les tripes, la tendresse, le respect pour Renaud et sa carrière.

Un hommage sincère, populaire, à hauteur d’homme.

Putain de Renaud n’est pas un hommage classique, c’est une révérence !

C’est un mec, Fred Pocquet, qui chante Renaud avec les tripes, le cœur, et une sacrée dose de respect.

Un spectacle vivant, sincère, populaire, à hauteur d’homme.

Une révérence pudique à l’un des plus grands raconteurs d’humanité de la chanson française. Mais ici, on ne raconte pas Renaud comme tout le monde.

On le remonte à contre-courant.

De ses derniers murmures aux premiers cris, on traverse sa vie à rebours — de la fatigue tendre des dernières chansons à la rage poétique de ses débuts.

Putain de Renaud, c’est un voyage entre mélancolie, colère, révolte, tendresse, poésie, bistrot et rue pavée. C’est l’histoire d’un artiste… et peut-être un peu la nôtre.

Avenue de l'Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Putain de Renaud , performed by Fred Pocquet, a guy who sings Renaud with guts, tenderness and respect for Renaud and his career.

A sincere, popular tribute, at a human level.

Putain de Renaud is not a classic tribute, it’s a reverence!

It’s a man, Fred Pocquet, who sings Renaud with his guts, his heart, and a hell of a lot of respect.

A lively, sincere and popular show, at a human level.

A modest reverence for one of French chanson?s greatest storytellers of humanity. But here, we don’t tell the Renaud story like everyone else.

We go against the grain.

From his last murmurs to his first cries, we cross his life in reverse? from the tender fatigue of his last songs to the poetic rage of his early days.

Putain de Renaud is a journey through melancholy, anger, revolt, tenderness, poetry, bistros and cobbled streets. It’s the story of an artist? and perhaps a little of our own.

L’événement PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence ! Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS