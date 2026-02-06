Puy de Lumières Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Puy de Lumières Musée Crozatier Le Puy-en-Velay vendredi 3 juillet 2026.
Puy de Lumières
Musée Crozatier La Médiathèque et le Pont Vieux de Brives-Charensac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-07-03
Puy de Lumières sublime 7 sites patrimoniaux emblématiques jusqu’à minuit tous les soirs d’été. Chaque scénographie met en avant les nombreuses richesses de notre destination patrimoine, spécialités, volcanisme, grands sites naturels, pages d’Histoire.
Musée Crozatier La Médiathèque et le Pont Vieux de Brives-Charensac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41
English :
Puy de Lumières illuminates 7 emblematic heritage sites until midnight every summer evening. Each scenography highlights the many riches of our destination: heritage, specialties, volcanism, great natural sites, pages of history.
