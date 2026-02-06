Puy de Lumières Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Puy de Lumières

Musée Crozatier La Médiathèque et le Pont Vieux de Brives-Charensac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-07-03

fin : 2026-09-13

2026-07-03

Puy de Lumières sublime 7 sites patrimoniaux emblématiques jusqu’à minuit tous les soirs d’été. Chaque scénographie met en avant les nombreuses richesses de notre destination patrimoine, spécialités, volcanisme, grands sites naturels, pages d’Histoire.

43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41

Puy de Lumières illuminates 7 emblematic heritage sites until midnight every summer evening. Each scenography highlights the many riches of our destination: heritage, specialties, volcanism, great natural sites, pages of history.

