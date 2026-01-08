Pyrénées Louron Air Festival LOUDENVIELLE Loudenvielle
Pyrénées Louron Air Festival
LOUDENVIELLE, Loudenvielle, Hautes-Pyrénées
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
2026-05-14
Pyrénées Louron Air Festival 2026
Un week-end gratuit et festif autour du vol libre dans les Hautes-Pyrénées
Compétitions, concerts, animations pour tous (programme en cours de création)
Sensations, partage et émerveillement au cœur de la vallée du Louron !
Plus d’infos sur https://plafvallouron.fr/
LOUDENVIELLE Au bord du lac de Génos Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Pyrénées Louron Air Festival ? 2026
A free, festive weekend of hang-gliding in the Hautes-Pyrénées:
Competitions, concerts, entertainment for all (program under development)
Sensations, sharing and wonder at the heart of the Louron valley!
Further information: https://plafvallouron.fr/
