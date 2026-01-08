Pyrénées Louron Air Festival LOUDENVIELLE Loudenvielle

Pyrénées Louron Air Festival

LOUDENVIELLE Au bord du lac de Génos Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

2026-05-14

Pyrénées Louron Air Festival 2026

Un week-end gratuit et festif autour du vol libre dans les Hautes-Pyrénées

Compétitions, concerts, animations pour tous (programme en cours de création)

Sensations, partage et émerveillement au cœur de la vallée du Louron !

Plus d’infos sur https://plafvallouron.fr/

English :

Pyrénées Louron Air Festival ? 2026

A free, festive weekend of hang-gliding in the Hautes-Pyrénées:

Competitions, concerts, entertainment for all (program under development)

Sensations, sharing and wonder at the heart of the Louron valley!

Further information: https://plafvallouron.fr/

