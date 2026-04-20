La Souterraine

Pyrotechnie du 14 juillet à Bridiers

Bridiers La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Annulation du traditionnel feu d’artifice sur le décor de la Tour de Bridiers. .

Bridiers La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80

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English : Pyrotechnie du 14 juillet à Bridiers

L’événement Pyrotechnie du 14 juillet à Bridiers La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-20 par Creuse Tourisme