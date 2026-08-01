Qi Qong Découverte Parcours P.A.P.A Mâcon
jeudi 30 août 2029 · Parcours P.A.P.A · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Qi Qong Découverte
Parcours P.A.P.A Allée Jean Bouin Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2029-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 11:00:00
Date(s) :
2029-08-30
Le Qi Gong est une pratique corporelle de santé qui fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Le Qi Gong est une pratique qui vise avant tout la prévention, la qualité de vie, et l’allongement de celle-ci. Il allie des mouvements doux et lents, la respiration et le travail de l’intention, afin de faire circuler notre énergie vitale dans tout notre corps, ceci afin de lever des blocages, sources de problèmes de santé potentiels. Il vise également à maîtriser nos émotions.
Atelier animé par Catherine Thivent, certifiée Moniteur d’Arts martiaux Arts Énergétiques Chinois Éducateur Sportif. .
Parcours P.A.P.A Allée Jean Bouin Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Qi Qong Découverte
L’événement Qi Qong Découverte Mâcon a été mis à jour le 2026-07-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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