Qualité des produits carnés en circuit court : un parcours de connaissance gratuit à découvrir, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Qualité des produits carnés en circuit court : un parcours de connaissance gratuit à découvrir Lundi 28 septembre, 17h30 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T17:30:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T17:30:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00

Vous transformez de la viande bovine ou porcine à la ferme ? Découvrez des ressources pratiques issues du projet Casdar VICTOR pour mieux comprendre et maîtriser la qualité de vos viandes et produits carnés dans le contexte des circuits courts et valoriser votre savoir-faire.

Pendant deux ans, le projet Casdar VICTOR, piloté par l’Idele, a réuni près de 40 producteurs-transformateurs de viande bovine et/ou porcine issus de quatre régions françaises. En Pays de la Loire, 9 producteurs-transformateurs ont participé aux travaux, accompagnés par la Chambre d’agriculture.

De cette collaboration sont nés des outils concrets et des parcours de connaissance en ligne, conçus pour les producteurs-transformateurs, pour les accompagner dans leurs pratiques au quotidien.

Découvrez-les lors d’un webinaire de présentation le lundi 28 septembre 2026 de 17 h 30 à 18 h 30.

Ce webinaire est réalisé avec la participation financière du Conseil régional des Pays de la Loire et du Ministère de l’agriculture, Programme régional de développement agricole.

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 14 avenue Jean-Joxé 49100 ANGERS Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMDgzMVQ5MTBTSVRNOFU2RlNLMldKSVpSMy4u »}] https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMDgzMVQ5MTBTSVRNOFU2RlNLMldKSVpSMy4u

Découvrez des ressources pratiques issues du projet Casdar VICTOR lors d’un webinaire.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire