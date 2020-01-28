Quand la cryptographie sera quantique, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Quand la cryptographie sera quantique Mardi 28 janvier 2020, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-01-28T19:00:00+01:00 – 2020-01-28T21:00:00+01:00

Fin : 2020-01-28T19:00:00+01:00 – 2020-01-28T21:00:00+01:00

Quand la cryptographie sera quantique

En démultipliant les capacités de calculs, les ordinateurs quantiques vont rendre nombre de systèmes de cryptage caducs. Quelles seront les nouvelles clés, les nouveaux codes secrets quantiques ,?

Eleni Diamanti, physicienne, chercheuse CNRS à Sorbonne Université.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Quand la cryptographie sera quantique dans le cadre du cycle la cryptologie fait sa révolution numérique Conférences et débats