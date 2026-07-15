Quand la ville de lève Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Quand la ville de lève Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 10:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04

Durée 1h35

TEXTE ET MISE EN SCÈNE CHARLOTTE LAGRANGE

Menacée d’expulsion, une plante vivace poussant sous un parquet et l’éclat incendiaire d’une lune rousse à travers le

trou d’un toit ? La réponse est dans ce spectacle qui place le public dans un dispositif quadrifrontal au plus près de l’action, alterne les époques et les espaces pour évoquer l’exode rural, la gentrification et l’impact des projets d’urbanisme sur la vie des gens. À partir d’une enquête fouillée et de rencontres de terrain, Charlotte Lagrange a imaginé une fiction sous tension qui débute au siège d’un établissement public d’aménagement du territoire en présence des agriculteurs de la région.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Quand la ville de lève Théâtre de l’Union

L’événement Quand la ville de lève Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole