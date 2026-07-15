Quand la ville de lève Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Quand la ville de lève Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 10:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04
Durée 1h35
TEXTE ET MISE EN SCÈNE CHARLOTTE LAGRANGE
Menacée d’expulsion, une plante vivace poussant sous un parquet et l’éclat incendiaire d’une lune rousse à travers le
trou d’un toit ? La réponse est dans ce spectacle qui place le public dans un dispositif quadrifrontal au plus près de l’action, alterne les époques et les espaces pour évoquer l’exode rural, la gentrification et l’impact des projets d’urbanisme sur la vie des gens. À partir d’une enquête fouillée et de rencontres de terrain, Charlotte Lagrange a imaginé une fiction sous tension qui débute au siège d’un établissement public d’aménagement du territoire en présence des agriculteurs de la région.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quand la ville de lève Théâtre de l’Union
L’événement Quand la ville de lève Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026