Quand l’archéologie fait écho, le patrimoine raconte…, Fabrique de la ville, Saint-Denis

Quand l’archéologie fait écho, le patrimoine raconte… Samedi 13 juin, 14h00 Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’association Artefact93 propose une intallation immersive autour de l’archéologie viviante : dans une yourte-diamant, aménagée avec tapis et assises, sera proposé une animation d’ambiace poétique grâce à une instalaltion aérienne. Le public pourra y découvririr des restiutions sonores et visuelles issues d’interviews menées lors des JEA 2025 autour des questions : » Quand on vous dit archéologie, à quoi pensez-vous ? » et « Qu’est ce que le patrimoine évoque pour vous? « . Autour de la yourte, une exposition d’objets inspirés du patrimoine archéologique de Saint-Denis invitera à une déambulation progressive, formant un parcrous immersif entre mémoire, création contemporaine et archéologie.

Fabrique de la ville 4 rue du cygne, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0613271753 https://www.saintdenis.fr/unite-archeologie-fabrique-ville Située au sud-ouest de la Basilique-cathédrale, elle est composée d’une maison-échafaudage et d’un chantier de fouille programmée, aujourd’hui terminé et remblayé. Elle propose un regard inédit sur l’Histoire de la ville. Métro ligne 13 arrêts Basilique de Saint-Denis ou Porte de Paris

Trame T1 arrêt Basilique de Saint-Denis

RER D gare de Saint-Denis (15min de marche)

L’association Artefact93 propose une intallation immersive autour de l’archéologie viviante : dans une yourte-diamant, aménagée avec tapis et assises, sera proposé une animation d’ambiace poétique à…

©Artefact93