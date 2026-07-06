Quand l’architecture s’inspire de la nature Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Et si la nature devenait notre meilleure alliée pour concevoir l’architecture de demain ?

Le vivant est une source d’inspiration aussi bien esthétique que technique pour imaginer des habitats durables, résilients et régénératifs. Fondations inspirées des systèmes racinaires des arbres, mycomatériaux issus des champignons, façades météosensibles imitant les écailles de la pomme de pin … autant d’innovations qui illustrent la richesse des solutions élaborées par la nature au fil de l’évolution. Face aux défis environnementaux, et notamment de gestion de l’eau, l’habitat bioinspiré propose de repenser notre manière de concevoir les bâtiments. En s’appuyant sur des principes tels que la multifonctionnalité, l’adaptation et l’emboîtement des échelles, il cherche à mieux intégrer les interactions entre l’habitat, son environnement et les écosystèmes qui l’entourent. Venez découvrir ce qui se fait aujourd’hui en matière de conception architecturale bioinspirée … mais aussi ce à quoi pourrait ressembler la ville de demain !

Thibaut Houette Thibaut Houette est architecte, docteur en biomimétisme et biotechnologie et chargé de mission R&D&I et habitat au Centre d’études et d’expertises national en biomimétisme (Ceebios). Diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine et docteur en bioscience intégrée de The University of Akron, il développe depuis plus de dix ans l’intégration du biomimétisme dans la conception architecturale. Après avoir mené un projet de recherche sur la gestion de l’eau en architecture par le biomimétisme avec le laboratoire MAP-MAACC, il rejoint le Biomimicry Research and Innovation Center pour son doctorat consacré à l’intégration de la croissance biologique en architecture par le biomimétisme et la biotechnologie. Passionné par les stratégies du vivant, ses projets couvrent de nombreuses échelles, des matériaux à base de mycélium à l’abstraction des services écosystémiques. Il rejoint Ceebios pour appliquer ses connaissances multidisciplinaires dans les processus de R&D&I industriel et l’habitat afin d’accélérer la transition écologique.

Sur inscription auprès de Bibliocité ou au 0144 78 80 50

Conférence de l’architecte Thibaut Houette, docteur en biomimétisme et en biotechnologie : l’habitat bioinspiré

Le mardi 15 septembre 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation obligatoire auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/ ou au 01 44 78 80 50

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T19:30:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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