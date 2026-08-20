Quand l’art fait naître la musique, Musée des beaux-arts de Calais, Calais

Informations pratiques

Quand l’art fait naître la musique Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais

Durée : 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après la découverte et la présentation de cinq œuvres du musée, ce jeu collectif vous propose d’attribuer une musique à chaque œuvre.

Service des publics, musée des beaux-arts.

Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit

Après la découverte et la présentation de cinq œuvres du musée, ce jeu collectif vous propose d’attribuer une musique à chaque œuvre. En compagnie du service des publics.