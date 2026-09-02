Quand les jeux racontent des histoires L’étincelle Saint-Céré
vendredi 4 décembre 2026 · L'étincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Quand les jeux racontent des histoires
L’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 17:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Antonin Boccara imagine des univers où chacun devient acteur de l'histoire
Antonin Boccara imagine des univers où chacun devient acteur de l'histoire. Découvrez comment le jeu et la littérature se répondent et stimulent l'imaginaire et explorez le jeu comme un véritable objet culturel. Un temps de jeu clôturera la rencontre
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L’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 85 30 29 77
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English :
Antonin Boccara creates worlds where everyone becomes a character in the story
L’événement Quand les jeux racontent des histoires Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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