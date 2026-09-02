Quand les jeux racontent des histoires L’étincelle Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Quand les jeux racontent des histoires

L’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 17:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Antonin Boccara imagine des univers où chacun devient acteur de l'histoire

Antonin Boccara imagine des univers où chacun devient acteur de l'histoire. Découvrez comment le jeu et la littérature se répondent et stimulent l'imaginaire et explorez le jeu comme un véritable objet culturel. Un temps de jeu clôturera la rencontre

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L’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 85 30 29 77

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English :

Antonin Boccara creates worlds where everyone becomes a character in the story

L’événement Quand les jeux racontent des histoires Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne