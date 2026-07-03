Quartier d’été : sorties, activités pour les jeunes Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

Le programme détaillé :

Lundi 6 juillet de 14h à 18h : jeux de société (Loup Garou, Uno, Time’s up,…)

Mardi 7 juillet de 10h à 17h : Sortie Escalade** (15/25 ans – Climb’up Paris 13) + Pique-nique* + Jeux de société/extérieur (Parc Kellermann).

Mercredi 8 juillet de 10h30 à 12h30 : Sensibilisation au rôle de Baby-sitter (16/25 ans)

de 14h00 à 17h00 : Jeux de société

Jeudi 9 juillet de 14h à 18h : Karaoké + goûter

Vendredi 10 juillet de 10h30 à 17h30 : Balade Parisienne «La coulée verte » + Pique-nique

Lundi 13 juillet de 14h à 17h : Jeux d’extérieur (Parc Montsouris ou du Luxembourg)

Mercredi 15 juillet de 10h à 16h : Accrobranche** (11/25 ans -Parc floral) + Pique-nique

Jeudi 16 juillet de 14h30 à 18h30 : Mario Kart fait de la prévention (14/25 ans) à QJ

Vendredi 17 juillet de 12h à 16h30 : Pique-nique* +Balade parisienne

Lundi 20 juillet de 14h à 18h : Jeux d’extérieur (Parc Montsouris ou du Luxembourg)

Mardi 21 juillet de 10h30 à 12h30 : Création de carte postale

de 14h à 17h : Jeux de société

Mercredi 22 juillet de 10h30 à 14h : Atelier cuisine sans cuisson + dégustation

Jeudi 23 juillet de 14h30 à 18h30 : Atelier Body relax (15/25 ans) à QJ

Vendredi 24 juillet : C’est vous qui faites le programme de la journée !

*n’oublie pas ton pique-nique et ta gourde.

** Frais annexes

Dans le cadre de l’action Quartier d’été, l’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright, propose aux jeunes, parisiens ou non, âgés de 13/25 ans, des sorties, des temps de convivialité pour rythmer tes vacances à Paris. L’occasion de profiter de moments sympas et enrichissants !

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

gratuit

Actions gratuites mais certaines sorties ont des frais annexes de 5 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS

https://www.actisce.eu +33143541658 cparichardwright@actisce.org



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