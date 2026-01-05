Quartier Saint-Gilles De Bourg l’abbesse à la Reconstruction | RDV Découverte Place Reine Mathilde Caen

Quartier Saint-Gilles De Bourg l’abbesse à la Reconstruction | RDV Découverte

Place Reine Mathilde Devant l’entrée de l’Abbaye aux Dames Caen Calvados

Début : 2026-03-19 14:00:00

fin : 2026-03-19 15:30:00

2026-03-19

Le quartier Saint-Gilles a une longue histoire qui se traduit aujourd’hui par un mélange des styles et des époques au fil des rues… Cette visite vous propose d’explorer ce quartier de Caen et d’en découvrir (presque) tous les secrets.

Une visite menée par Vassiliki Cyrille Lytras.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Place Reine Mathilde Devant l’entrée de l’Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

The Saint-Gilles district has a long history, which today translates into a mix of styles and eras along its streets… On this tour, you’ll explore this Caen neighborhood and discover (almost) all its secrets.

