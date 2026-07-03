Quatuor Casals, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Quatuor Casals Lundi 31 mai 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-31T20:00:00+02:00 – 2027-05-31T21:50:00+02:00

Fin : 2027-05-31T20:00:00+02:00 – 2027-05-31T21:50:00+02:00

Musique de chambre

Comptant parmi les quatuors européens de référence depuis presque trente ans qu’il existe, le Quatuor Casals participe à l’intégrale des quatuors de Beethoven proposée par le festival Vibre ! à l’occasion du bicentenaire de la mort du compositeur. Programme en deux pans pour ce concert. D’un côté, le Quatuor n° 9, troisième et dernier des Quatuors « Razoumovski » (du nom de leur dédicataire), avec lesquels Beethoven affirme pleinement l’originalité de son style : « ce n’est pas pour vous, c’est pour les temps à venir », aurait rétorqué le compositeur à un violoniste qui les critiquait. De l’autre côté, le duo formé par le tardif Quatuor n° 13 et la Grande Fugue. Cette dernière fut d’abord pensée comme finale du premier, mais sa durée et sa complexité firent que Beethoven décida de la séparer du quatuor. Il lui adjoignit ainsi un autre finale, qui fait suite à une Cavatine d’une immense portée expressive.

Programme

Ludwig van Beethoven, Quatuors à cordes

n° 9 en do majeur op. 59 n° 3

n° 13 en si bémol majeur op. 130

Grande Fugue en si bémol majeur op. 133

Dans le cadre du Festival Vibre !

Coproduction Quatuors à Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700391-quatuor-casals »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-quatuor-casals-88661 »}]

Festival Vibre ! Musique de chambre