Que faire à Paris quand on est gourmand Plusieurs lieux dans Paris Paris
Que faire à Paris quand on est gourmand Plusieurs lieux dans Paris Paris lundi 27 octobre 2025.
Toute l’année, Paris fait saliver les gourmets avec une foule de rendez-vous : marchés animés, festivals food, ateliers participatifs, dégustations, balades gourmandes et rencontres avec des producteurs et productrices passionnés.
Envie de mettre la main à la pâte ? De partir à la découverte de produits locaux ? D’explorer les enjeux d’une alimentation plus durable ? Ou simplement de profiter de l’ambiance conviviale d’un événement culinaire ? À Paris, il y a toujours quelque chose à goûter, à apprendre et à savourer. Alors, plongez sans attendre dans cette sélection de sorties gourmandes !
Nos guides
- 11 bistrots pour voyager dans le temps
- Où déguster des maritozzi ?
- Voici la carte de l’oeuf-mayo parisien
- 10 adresses parisiennes pour foodies solidaires
- Où trouver le flan préféré des Parisiens ?
- On a cuisiné une galette des rois avec la pâtissière Alice Lin
- On a cuisiné l’entremets Amour³ avec le pâtissier Enzo Baptista
- 5 lauréats du Prix du Goût d’entreprendre qui vont vous régaler
- On préfère manger à la cantine : toutes les recettes des crèches et des écoles de la Ville de Paris téléchargeables en un clic
D’autres idées de sorties gourmandes avec la newsletter Que faire à Paris, chaque lundi !
Découvrez l’agenda 2026 ci-dessous.
La capitale regorge d’adresses et d’événements pour régaler les Parisiens et Parisiennes ! Découvrez l’agenda 2026 en images.
Du lundi 27 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
payant
Chaque événement dispose de ses propres conditions d’accès. Pensez à les consulter.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-27T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris 75000 Paris
Afficher la carte du lieu Plusieurs lieux dans Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026