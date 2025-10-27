Que faire à Paris quand on est gourmand Plusieurs lieux dans Paris Paris lundi 27 octobre 2025.

Toute l’année, Paris fait saliver les gourmets avec une foule de rendez-vous : marchés animés, festivals food, ateliers participatifs, dégustations, balades gourmandes et rencontres avec des producteurs et productrices passionnés.

Envie de mettre la main à la pâte ? De partir à la découverte de produits locaux ? D’explorer les enjeux d’une alimentation plus durable ? Ou simplement de profiter de l’ambiance conviviale d’un événement culinaire ? À Paris, il y a toujours quelque chose à goûter, à apprendre et à savourer. Alors, plongez sans attendre dans cette sélection de sorties gourmandes !

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Découvrez l’agenda 2026 ci-dessous.

La capitale regorge d’adresses et d’événements pour régaler les Parisiens et Parisiennes ! Découvrez l’agenda 2026 en images.

Du lundi 27 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

payant

Chaque événement dispose de ses propres conditions d’accès. Pensez à les consulter.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris 75000 Paris



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