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Que faire à Paris quand on est gourmand Plusieurs lieux dans Paris Paris

Que faire à Paris quand on est gourmand Plusieurs lieux dans Paris Paris

Que faire à Paris quand on est gourmand Plusieurs lieux dans Paris Paris lundi 27 octobre 2025.

Lieu : Plusieurs lieux dans Paris

Adresse : Plusieurs lieux dans Paris

Ville : 75000 Paris

Département : Paris

Début : lundi 27 octobre 2025

Fin : vendredi 1 janvier 2027

Tarif : <p>Chaque événement dispose de ses propres conditions d'accès. Pensez à les consulter.</p>

Toute l’année, Paris fait saliver les gourmets avec une foule de rendez-vous : marchés animés, festivals food, ateliers participatifs, dégustations, balades gourmandes et rencontres avec des producteurs et productrices passionnés.

Envie de mettre la main à la pâte ? De partir à la découverte de produits locaux ? D’explorer les enjeux d’une alimentation plus durable ? Ou simplement de profiter de l’ambiance conviviale d’un événement culinaire ? À Paris, il y a toujours quelque chose à goûter, à apprendre et à savourer. Alors, plongez sans attendre dans cette sélection de sorties gourmandes !

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Découvrez l’agenda 2026 ci-dessous.

La capitale regorge d’adresses et d’événements pour régaler les Parisiens et Parisiennes ! Découvrez l’agenda 2026 en images.
Du lundi 27 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
payant

Chaque événement dispose de ses propres conditions d’accès. Pensez à les consulter.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-27T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris  75000 Paris


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