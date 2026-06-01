Queer & droit, je t’aime moi non plus, IUT Bordeaux Montaigne – IJBA, Bordeaux
Queer & droit, je t’aime moi non plus, IUT Bordeaux Montaigne – IJBA, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.
Queer & droit, je t’aime moi non plus Mercredi 3 juin, 19h00 IUT Bordeaux Montaigne – IJBA Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Participez à une soirée débat – podcast autour du droit des personnes LGBTQI+, avec la participation de :
– Elodie Tuaillon-Hibon, avocate au Barreau de Paris, spécialisée dans les violences sexuelles et les féminicides et autrice de « Il faut faire confiance à la justice »
– Lisanne Chamberland Poulain, avocate et Co-présidente du Pôle Egalité du Barreau de Bordeaux
– Stéphanie Palancade, Co-présidente du centre LGBTQI+ de Bordeaux – Le Girofard
IUT Bordeaux Montaigne – IJBA 1 rue Jacques Ellul 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le rôle du droit dans les luttes LGBTQIA+ #moisdesfiertes #fiertes #LGBT #LGBTQIA #droit #droits
Juridik World
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