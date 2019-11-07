Quel avenir pour nos déchets radioactifs ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Quel avenir pour nos déchets radioactifs ? Jeudi 7 novembre 2019, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-11-07T19:00:00+01:00 – 2019-11-07T23:00:00+01:00

Fin : 2019-11-07T19:00:00+01:00 – 2019-11-07T23:00:00+01:00

L’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), en partenariat avec Usbek &, Rica, a choisi de faire de la question du stockage des déchets radioactifs et de sa durée l’élément central d’un concours d’écriture de nouvelles.

Un atelier d’écriture en temps limité se déroulera le 7 novembre à la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie. À la clé, pour le vainqueur, une publication sur le site d’Usbek &, Rica et une illustration originale de leur texte.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexpMmcspsvkj3wdgLfXgTw6QjlFqh55KfJlZsJNWHCOombkg/viewform »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Concours d’écriture de Science fiction sur la question du stockage des déchets radioactifs organisé par l’ANDRA en partenariat avec Usbek &, Rica. Gratuit Environnement – developpement durable – energies Innovation – recherche – industrie – ingenierie