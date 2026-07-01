Quel chantier ! Les collections photographiques du musée de Carnac en pleine effervescence., Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac
lundi 5 juillet 2027 · Musée de Préhistoire de Carnac · Carnac
Informations pratiques
Quel chantier ! Les collections photographiques du musée de Carnac en pleine effervescence. 5 juillet – 29 août 2027 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan
Inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-05T09:30:00+02:00 – 2027-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2027-08-29T09:30:00+02:00 – 2027-08-29T18:00:00+02:00
Visites courtes et interactives au cours de la journée (horaires variables) par un médiateur. Anecdotes, manipulations et infos-clés pour sensibiliser les publics à la conservation des collections photographiques et faire découvrir des techniques photographiques anciennes.
Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian-Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne 0297526636 https://www.museedecarnac.com/ https://www.instagram.com/museedecarnac/ Le musée de Carnac ? Une des plus riches collections d’Europe pour comprendre les grands sites mégalithiques de Bretagne. Ateliers et visites plongent petits et grands au cœur du Néolithique.
Visites courtes et interactives au cours de la journée (horaires variables) par un médiateur. Anecdotes, manipulations et infos-clés pour sensibiliser les publics à la conservation des collections et…
fonds Z. Le Rouzic
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