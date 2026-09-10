Quel est cet objet ?, Musée de l’hôpital, Sedan

Informations pratiques

Quel est cet objet ? Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Musée de l’hôpital Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le petit musée de l’hôpital et initiez-vous, en famille ou entre amis, à l’inventaire des collections et au métier de conservateur de musée.

Musée de l’hôpital Place Saint Vincent-de-Paul 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03.24.27.84.85 [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}] Le musée de l’hôpital de Sedan est un musée de site dans le bâtiment historique de l’hôpital datant du XVIIe siècle, réunissant des collections hospitalières de la fin du XIXe et du XXe siècle collectées par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de la Revalorisation des Objets Hospitaliers (ASPROH). Ces collections vont intégrer les collections municipales du musée de Sedan. Uniquement sur réservation auprès de la Maison du Patrimoine de la Ville de Sedan

Découvrez le petit musée de l’hôpital et initiez-vous, en famille ou entre amis,à l’inventaire des collections et au métier de conservateur de musée.

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan