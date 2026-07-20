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Quelle place pour la folie ? Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

mardi 15 décembre 2026 · Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt · Paris

Quelle place pour la folie ? Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt
Adresse
2 place du Châtelet
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Les fous et les folles sont les EUX absolus. La déshérence de l’institution psychiatrique manifeste violemment notre refus de les voir. Mais le théâtre ? Pourquoi réserve-t-il une telle place à la folie, ce miroir brisé de nos identités ?

Rencontre animée par Marc Dondey

Dans le cadre de l’agora 2026-2027 en partenariat avec Télérama.
Le mardi 15 décembre 2026
de 18h30 à 19h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-15T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-15T20:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T19:45:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet  75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142742277


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