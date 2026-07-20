Quelle place pour la folie ? Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Les fous et les folles sont les EUX absolus. La déshérence de l’institution psychiatrique manifeste violemment notre refus de les voir. Mais le théâtre ? Pourquoi réserve-t-il une telle place à la folie, ce miroir brisé de nos identités ?

Rencontre animée par Marc Dondey

Dans le cadre de l’agora 2026-2027 en partenariat avec Télérama.

Le mardi 15 décembre 2026

de 18h30 à 19h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-15T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-15T20:45:00+01:00

Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T19:45:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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