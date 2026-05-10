Dessin, Vidéo, Installation, Performance, Exposition

Cette exposition présente les œuvres d’une dizaine d’artistes issus de la résidence Drawing Factory II. Pendant six mois, dans le cadre de leur résidence à la Drawing Factory, les artistes ont partagé un immeuble au 61, rue de Richelieu. Ils y ont travaillé, mais aussi cohabité, traversé des espaces communs, occupé des temporalités multiples. Résider ne désigne pas seulement une condition de production, mais une manière d’être là, ensemble. Les expériences ont été diverses — parfois solitaires, parfois poreuses — mais persistait la conscience de l’autre, de l’autre côté du mur. L’exposition prolonge cette expérience et opère un déménagement partiel. Les œuvres habitent désormais le Drawing Hotel pour une durée de trois mois.

Commissariat : Claire Luna

Le Drawing Lab, centre d’art dédié au dessin contemporain et à ses expérimentations, vous invite à découvrir sa nouvelle exposition collective « Quelqu’un peut ouvrir la fenêtre ? » sous le commissariat de Claire Luna.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Drawing Lab 177 rue de Richelieu 75001 Paris

http://drawinglabparis.com



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