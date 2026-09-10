Quels liens entre patrimoine historique et les outils “d’IA” ?, ANNONAY COEUR DE VILLE, ANNONAY

Informations pratiques

Quels liens entre patrimoine historique et les outils “d’IA” ? 19 septembre et 10 octobre ANNONAY COEUR DE VILLE Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:30:00+02:00

Moustache et Dentelles avec le collectif PR Photographies Rencontres proﬁtent des journées européennes du patrimoine (JEP) 2026 et du bicentenaire de la photographie pour proposer à ses habitants d’établir des liens entre patrimoine historique et les outils “d’IA ».

Dimanche 20 septembre,

Prises de vue, encadrées par certains membres de Photographies Rencontres (PR), les visiteurs seront incités à prendre des clichés des sites patrimoniaux de la ville d’Annonay, notamment le Centre historique.

A l’issue de ces prises de vue, nous donnerons rendez-vous en octobre aux participants :

En octobre

Ateliers IA

atelier au cours duquel ils viendront :

• présenter une sélection des photos qu’ils auront réalisées

• travailler leurs photos au travers de moteurs génératifs à partir de prompts qui demanderaient des restitutions des clichés avec des vues dans le futur avec des notions de vieillissement, de restauration, voire de substitution

Les participants repartiront avec les tirages de leurs photos originales et celles obtenues après transformations.

Cet atelier pratique sera couplé à une réﬂexion sur la valeur de la création de l’esprit via l’IA, aussi bien pour ses valeurs artistiques que marchandes.

Présentation de PR Photographies Rencontres

– collectif d’auteurs et de passionnés – est une association fondée en 1999, et reconnue « association d’intérêt général à caractère culturel » par une décision de l’administration ﬁscale en date du 6 août 2009.

Photographies Rencontres a, depuis sa création, mis en œuvre :

• une quarantaine d’expositions collectives

• des rencontres-débats publics tels que les Kfés Fotos

• la publication d’un journal de réﬂexions : “Le 4 Pages”

• la publication de catalogues d’exposition

• un week-end workshop annuel autour d’un thème,

Travaux basés sur les principes suivants : l’exigence du travail de création, le refus des diktats esthétiques ou techniques, la volonté de contact avec d’autres expressions artistiques, une proposition d’expositions alternant des collectifs d’auteurs et des projets communs par thème.

ANNONAY COEUR DE VILLE 24 RUE FRANKI KRAMER ANNONAY 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

**Moustache et Dentelles avec le collectif PR Photographies Rencontres** proﬁtent des journées européennes du patrimoine (JEP) 2026 et du bicentenaire de la photographie pour proposer à ses habitants…

©MARTINE GUILLLERMO place grenette