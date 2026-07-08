Quentin Sauvé + Dressed Like Boys 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Quentin Sauvé + Dressed Like Boys

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 17:00:00

fin : 2026-11-15 20:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Sans musique, la vie serait une erreur.

Rien ne saurait mieux résumer le lien passionnel, confinant à l’addiction, qu’entretient Quentin Sauvé avec la musique. Tombé dedans tout petit il joue dans son premier groupe à 10 ansà peine -, le Lavallois n’a jamais cessé d’éprouver ce besoin vital, cathartique, de dire par la musique ce que les mots ne savent pas exprimer.

Dressed Like Boys

Chanteur et leader de DIRK., maintenant en projet solo, Jelle Denturck se considère comme un grand sensible, avec des références musicales pop et rock indie mélancolique Bowie, Beatles, Lou Reed, Elton John, Nina Simone, Anohni & The Johnsons, Sufjan Stevens, Perfume Genius, Wilco, Tobias Tesso Jr. …

Avec Dressed Like Boys, il voulait écrire des chansons et créer un album entièrement personnel. Non pas pour en faire un projet égocentrique, mais plutôt comme une introspection. Denturck chante la quête de liberté personnelle, parle de ses amis les plus chers, de son homosexualité et de sa relation, mais aborde également des sujets inconfortables comme les agressions homophobes.

L’influence de sa collection de disques est inévitable, et le son de Dressed Like Boys évoque principalement les années 70, et permet à Denturck de baisser le volume et d’offrir un regard intime sur sa vie et son parcours. .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Without music, life would be a mistake.

L’événement Quentin Sauvé + Dressed Like Boys Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME