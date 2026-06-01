Qu’est-ce qu’un héros ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Qu’est-ce qu’un héros ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 20 juin 2026.
Qu’est-ce qu’un héros ? Samedi 20 juin, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Atelier philo-créatif. Une initiation à la philosophie à travers la figure du héros et réalisation d’un autoportrait de super-héros dans une partie plus créative.
À partir de 6 ans.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Les enfants s’initient à la philosophie à travers la figure du héros puis ils réalisent un autoportrait créatif de super-héros. #PhiloCreatif
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