Qu’est-ce qu’un oiseau ?, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
Qu’est-ce qu’un oiseau ?, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.
Qu’est-ce qu’un oiseau ? Mercredi 3 juin, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Après avoir cerné la question avec l’aide du médiateur et de nombreux spécimens des collections du Muséum de Bordeaux, présentés pour l’occasion, les participants appréhenderont les grandes caractéristiques des oiseaux.
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] [{« link »: « https://www.museum-bordeaux.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier scientifique avec le Muséum de Bordeaux
Museum de Bordeaux
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