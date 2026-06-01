Qu’est-ce qu’un oiseau ?, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Qu’est-ce qu’un oiseau ? Mercredi 3 juin, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Après avoir cerné la question avec l’aide du médiateur et de nombreux spécimens des collections du Muséum de Bordeaux, présentés pour l’occasion, les participants appréhenderont les grandes caractéristiques des oiseaux.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] [{« link »: « https://www.museum-bordeaux.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier scientifique avec le Muséum de Bordeaux

Museum de Bordeaux