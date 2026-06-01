Questions ouvertes sur l’archéologie, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne

Questions ouvertes sur l’archéologie Dimanche 14 juin, 15h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Service régional de l’archéologie (DRAC Grand Est, site de Châlons-en-Champagne) exposera les grandes lignes de l’archéologie préventive actuelle : que trouve-t-on, comment fouillons-nous et surtout, pourquoi ? Comment les vestiges et le mobilier sont-ils traités sur le terrain et que deviennent-ils ensuite ? Le public pourra également découvrir les résultats des opérations archéologiques menées dans la ville et l’agglomération de Châlons-en-Champagne ces deux dernières années. La seconde partie de la conférence prendra la forme d’un échange libre avec un(e) archéologue.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Devenu musée encyclopédique, le musée conserve aujourd’hui environ 150 000 objets couvrant l’archéologie, la peinture, la sculpture, les arts graphiques, la numismatique et les arts populaires.

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le Service régional de l’archéologie (DRAC Grand Est, site de Châlons-en-Champagne) exposera les grandes lignes de l’archéologie préventive : ?…

© Musées de Châlons-en-Champagne