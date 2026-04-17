Quête halloween À la recherche des citrouilles ! Cité des Climats et Vins de Bourgogne Mâcon
Quête halloween À la recherche des citrouilles ! Cité des Climats et Vins de Bourgogne Mâcon samedi 17 octobre 2026.
Mâcon
Quête halloween À la recherche des citrouilles !
Cité des Climats et Vins de Bourgogne 520 av. Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les plus jeunes, partez à la recherche des citrouilles cachées dans la Cité des Climats et Vins de Bourgogne !
Un billet = un livret. Munis d’une carte, explorez la Cité, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour retrouver des indices. Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise ! N’hésitez pas à venir déguisés ! Durée environ 45 minutes. Un seul livret suffit pour une famille.
Cette activité n’inclut pas l’accés au parcours scénographique et n’est pas un jeu de rapidité.
Activité à faire en famille, en continu et en autonomie se déroulant sur les horaires d’ouverture de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon.
Activité entièrement sous la surveillance et la responsabilité des parents et accompagnateurs. .
Cité des Climats et Vins de Bourgogne 520 av. Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lea.phelippeau@citeclimatsvins.com
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English : Quête halloween À la recherche des citrouilles !
L’événement Quête halloween À la recherche des citrouilles ! Mâcon a été mis à jour le 2026-04-09 par Mission Tourisme Département 71
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