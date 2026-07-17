Qui a dérobé l’omorto ? Bibliothèque Gençay

Informations pratiques

Gençay

Qui a dérobé l’omorto ?

Bibliothèque 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Du 19 août au 12 septembre, la bibliothèque de Gençay propose un polar interactif. Seul ou à 2, il faut mener l’enquête avec une tablette pour savoir qui a dérobé l’Omorto.

8 joueurs peuvent jouer simultanément (avec 4 tablettes). Toutes les sessions (il y en a 48) sont disponibles sur le site de la bibliothèque, et les inscriptions peuvent se faire directement sur le site, en venant à la bibliothèque ou par mail à bibliothequesivm@gmail.com. .

Bibliothèque 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45 bibliothequesivm@gmail.com

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English : Qui a dérobé l’omorto ?

L’événement Qui a dérobé l’omorto ? Gençay a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou