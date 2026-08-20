AGENDA · Riom
Qui a dérobé l’omorto ?, Médiathèque Des Jardins De La Culture, Riom
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Des Jardins De La Culture · Riom
Informations pratiques
Qui a dérobé l’omorto ? Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Des Jardins De La Culture Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Un polar immersif qui vous invite à mener l’enquête pour résoudre un vol de tableau à Rio de Janeiro.
Partie de 40 minutes
Dès 10 ans.
Avec la Vache Carré
Médiathèque Des Jardins De La Culture Faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473646300 https://reseaubibliotheques.rlv.eu/
Biblis en folie 2026
©Médiathèque Des Jardins De La Culture
À voir aussi à Riom (Puy-de-Dôme)
- VISITE DE L’ANCIEN BEFFROI DE LA VILLE, Tour de l’Horloge, Riom 19 septembre 2026
- LES COULISSES D’UNE SALLE DE SPECTACLE, Rexy Théâtre, Riom 19 septembre 2026
- RIOM À TRAVERS LES ÂGES : BALADE HISTORIQUE, Tour de l’Horloge, Riom 19 septembre 2026
- VISITE DE LA COUR D’APPEL, Cour d’Appel de Riom, Riom 19 septembre 2026
- VISITE DE LA SAINTE-CHAPELLE, Sainte-Chapelle, Riom 20 septembre 2026