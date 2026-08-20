Qui a dérobé l’omorto ?, Médiathèque Des Jardins De La Culture, Riom

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Des Jardins De La Culture · Riom

Informations pratiques

Qui a dérobé l’omorto ? Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Des Jardins De La Culture Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Un polar immersif qui vous invite à mener l’enquête pour résoudre un vol de tableau à Rio de Janeiro.

Partie de 40 minutes

Dès 10 ans.

Avec la Vache Carré

Médiathèque Des Jardins De La Culture Faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473646300 https://reseaubibliotheques.rlv.eu/

Biblis en folie 2026

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